Vasco replica a Salvini | Fa propaganda sulla pelle delle persone e perseguita una minoranza

Non si placa la querelle traRossi e Matteosul nuovo Codice della strada. Il cantante aveva criticato le nuove norme che inaspriscono le pene per chi guida sotto effetto di stupefacenti, ironizzando sul fatto che «se avete fumato una canna anche una settimana prima e venite fermati, potete essere arrestati immediatamente e vi viene ritirata la patente per tre anni». Il ministro dei Trasporti l’aveva invitato a confrontarsi con i parentivittime di incidenti che hanno visto come protagonista qualcuno che guidava dopo aver assunto alcol o droga. «Spero di andare a tanti altri suoi concerti di, ma non si scherza, non si ride e non si fa polemica quando c’è in ballo vita dei nostri figli», aveva detto al congresso regionale della Lega a Milano. La controdel cantante non si è fatta attendere: «Caro, io non devo confrontarmi con nessuno altri che te.