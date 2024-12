Sport.quotidiano.net - Una Cremonese "grigia" si ferma sul pari col Cittadella

Cremona – Lanon riesce ad accelerare il passo neppure in casa del pericolante. La gara del “Tombolato” si chiude a reti inviolate ed anche se i grigiorossi hanno saputo creare diverse buone occasioni non solo non sono riusciti a trafiggere la difesa patavina, ma hanno dovuto fare i conti a loro volta con le folate dei padroni di casa che si sono resi pericolosi in più occasioni. Nel finale è stata soprattutto la squadra di Stroppa a cercare i tre punti, ma il punteggio non è cambiato e l’incontro si è chiuso con un pareggio che, sostanzialmente, non serve a molto alle due contendenti. Sul fronte della, vista l’assenza di Bonazzoli, mister Stroppa decide di puntare su De Luca al fianco di Vazquez, mentre a centrocampo viene offerta una nuova chance a Vandeputte, che però a Cremona non riesce proprio ad esprimersi sui livelli di Catanzaro e lo ha evidenziato pure con il