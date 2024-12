Oasport.it - Trento-Sada Cruzeiro oggi, Finale Mondiale per club volley 2024: orario, tv, programma, streaming

domenica 15 dicembre (ore 18.30) si giocadelperdimaschile. A Uberlandia (Brasile) si assegna il prestigioso titolo iridato: i dolomitici dovranno vedersela contro i brasiliani per mettere le mani sul trofeo per la sesta volta nella propria storia, a sei anni di distanza dall’ultima esultanza. I Campioni d’Europa, che in semihanno liquidato Civitanova, incroceranno i vibranti Campioni del Sudamerica in un testa a testa che si preannuncia rovente.Le due squadre si sono già affrontate nell’ultima partita della fase a gironi, ma il risultato va preso con le pinze: l’Itas era già certa del primato nel girone dopo aver regolato gli iraniani dello Shahdab Yazd e gli argentini del Ciudad, mentre i Campioni del Sudamerica erano obbligati a vincere dopo aver perso contro gli asiatici e si sono così imposti al tie-break approfittando anche dell’assenza di qualche titolare tra le fila della formazione guidata da coach Fabio Soli.