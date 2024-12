Ilnapolista.it - Sofia Goggia è risorta ancora una volta. Nostra signora del rischio non si accontenta del secondo posto

unadelnon sidelLa Repubblica sfodera un bellissimo e commovente omaggio ache dopo mesi di inattività è tornata in gara ed è subito arrivata seconda in discesa libera, a Beaver Creek.Scrive la Repubblica con Mattia Chiusano:del. Sempre al massimo, sempre pronta a ripartire anche dopo il terribile infortunio del 5 febbraio e due interventi chirurgici. Beaver Creek, pista della Coppa del mondo maschile dedicata questaalle donne,seconda dietro l’austriaca Cornelia Huetter. Cosa c’è di straordinario? La normalità con cui lei non si, quindirimugina sulla vittoria che non è arrivata: «Buona la prima, dai. Questa estate ero a un passo dal lasciare tutto, anche questace l’ho fatta.