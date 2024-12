Oasport.it - Slittino, c’è anche l’Italia! Azzurri sul podio nel Team Relay a Oberhof dopo un duro inizio di stagione

L’Austria toglie il sorriso alla Germania e si aggiudica ildi(Germania) valevole per la Coppa del Mondo di2024-2025. Sul budello teutonico i padroni di casa vengono beffati dagli austriaci, masi segnala con undi grande spessore che mette fine ad un avvio dicon pochi sorrisi.La prova va all’Austria (Madeleine Egle, Thomas Steu/Wolfgang Kindl, Jonas Mueller e Selina Egle/Lara Michaela) in 3:12.865 con quattro mimpeccabili tanto da superare la Germania (Julia Taubitz, Hannes Orlamuender/Paul Constantin Gubitz, Felix Loch e Jessica Degenhardt/Cheyenne Rosenthal) che chiude in 3:13.281 a 416 millesimi. Completa il(Verena Hofer, Ivan Nagler/Fabian Malleier, Dominik Fischnaller e Andrea Voetter/Marioner) in 3:14.