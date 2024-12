Tvpertutti.it - Simona Branchetti fuori dai programmi Canale 5 e mistero Rai: retroscena

, volto noto di Pomeriggio 5 News e Morning News su5, potrebbe presto cambiare casa televisiva. Secondo quanto riportato da Dagospia, la giornalista sarebbe in trattative con la Rai che sembrerebbe interessata ad accoglierla nel proprio team. Un colpo di scena che potrebbe segnare un punto di svolta nella sua carriera e, al contempo, modificare gli equilibri televisivi tra le due principali emittenti italiane.Negli ultimi anni,si è guadagnata un ruolo di primo piano nelle reti Mediaset. Ha sostituito prima Barbara d'Urso e poi Myrta Merlino alla guida di Pomeriggio 5 in diverse occasioni, oltre a condurre la versione estiva del programma, Pomeriggio 5 News. Inoltre, è stata il volto di Morning News, lo spin-off mattutino che ha consolidato la sua posizione come una delle conduttrici più versatili e affidabili del Biscione, poi passato nelle mani di Dario Maltese che sarà sostituto di Myrta Merlino durante le feste natalizie.