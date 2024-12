Metropolitanmagazine.it - Patrick Debort, chi è l’ex marito di Ivana Spagna: “Sposarlo è stato un errore, è durato una settimana”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

ha confidato in un’intervista a Caterina Balivo sul, conduttrice di ‘Vieni da me’: “Appena ho visto questo ragazzo non ci ho più visto. Era il classico colpo di fulmine. Ma non è successo niente, io avevo un compagno e lui era sposato. Poi successivamente, vado a vivere a Los Angeles e mi chiama lui,. Mi ha detto che aveva divorziato”. La loro storia d’amore colpì molto il pubblico italiano sia per il modo in cui avevano deciso di sposarsi sia per il triste evento legato alla gravidanza della cantante.era un modello transalpino e un arrangiatore ben lontano dal mondo dello spettacolo e dai riflettori italiani.I due vissero poi insieme tre giorni a Los Angeles e quattro a Parigi e poi arrivò il divorzio.Il matrimonio didavvero da record èdavvero pochissimo.