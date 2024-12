Oasport.it - Nuoto, Lorenzo Mora, Sofia Morini e le staffette miste in finale nei Mondiali in vasca corta!

Si sono concluse le batterie dell’ultimo giorno dei2024 diin. Nella piscina da 25 metri della Duna Arena di Budapest (Ungheria), sono arrivati i verdetti finali in vista della sessione serale che assegnerà i titoli rimanenti di quest’edizione della rassegna iridata.Nei 200 stile libero donne,è stata abile a tirar fuori tutto quello che aveva per entrare nell’atto conclusivo di questa sera con il crono di 1:54.29. Si spera che l’azzurra, ottava nell’overall, riesca a migliorare ulteriormente il proprio riferimento cronometrico. La migliore delle heat è stata la statunitense Claire Weinstein che in 1:52.51 ha preceduto tutte, con il nuovo record del mondo giovanile (1:52.51). Prima delle escluse Giulia D’Innocenzo (nona in 1:54.41).Ci hanno provato i giovani Carlos D’Ambrosio e Alessandro Ragaini a strappare il pass per ladei 200 sl uomini, ma i loro due personali non sono stati sufficienti.