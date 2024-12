Quotidiano.net - Natale, dai voli low cost ai pacchetti con hotel. Consigli su come risparmiare per le vacanze

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 15 dicembre 2024 - Meriti un viaggio pere Capodanno ma non vuoi fare un mutuo? Ecco idi RimborsoAlVolo, una società specializzata in trasporto aereo che ha stilato una guida per difendersi dal caro-con il risparmio sui biglietti aerei senza rinunciare alla mete migliori. Pianificare in anticipo Il trucco è presto detto: pianificare in anticipo persuidurante le festività. Ad esempio prenotare vicino alla data di partenza porta a un aumento medio del 25-30% rispetto a chi lo ha fermato il volo almeno due mesi prima. Da qui è comprensibile perché le offerte migliori siano disponibili tra ottobre e novembre: la domanda è ancora relativamente bassa.convenienti lontano dalle Feste I prezzi migliori si trovano tra le 8 e le 12 settimane prima della partenza, infatti più si avvicinano dicembre e le Feste è più le tariffe tendono ad aumentare.