Natale, cosa regalare ai bambini? I 5 sì e i 5 no per farli felici

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – Il, si sa, è la festa dei. Mamettere sotto l’albero perdavvero? Se la letterina a Babbopuò già aiutare a orientarsi, lapiù importante da ricordare è che “il regalo è per il bambino e non per il genitore”. In altre parole, “deve piacere a lui e non per forza a noi”. Questa la regola d’oro secondo il pediatra Italo Farnetani, professore ordinario all’università Ludes-United Campus of Malta, che stila per l’Adnkronos Salute una guida all’acquisto: 5 sì e 5 no per capire frascegliere einvece scartare a priori. 1) Sì al regalo su misura. “Il regalo deve essere scelto in base alle inclinazioni e ai desideri del bambino – spiega l’esperto – Inon sono tutti uguali, ma hanno già spiccate certe attitudini e abilità.