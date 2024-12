Ilnapolista.it - Milan, 0-0 col Genoa, esce tra i fischi di San Siro. Fonseca è al capolinea? Contestato anche Ibra

, 0-0 coltra idi Sanè alIlpareggia zero a zero colnel giorno dei festeggiamenti per il 125esimo compleanno del club. I rossoneri escono sommersi daidi San. Il pubblico rossonero hagiocatori, squadra,himovic. Ilsembra allo sbando, è ottavo in classifica con una partita da recuperare.potrebbe essere arrivato alma il problema principale non è certo il principale problema. Prima di lui ci sono la società ehimovic. Ottima prova deldi Vieira che è al secondo pareggio consecutivo., la curva sud ha esposto duro striscione di contestazione eatoLa festa in campo per i 125 anni del, con la meritata premiazione di veri e propri monumenti rossoneri come Franco Baresi, Marco van Basten e Filippo Inzaghi, e la contestazione sugli spalti.