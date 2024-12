Ilfattoquotidiano.it - L’Ue stanzia 20 milioni per l’esercito di Al Sisi: serviranno a proteggere il confine Egitto-Libia. Ong: “Fondi a chi viola i diritti umani”

Per la prima volta l’Unione Europea ha approvato un pacchetto di aiuti militari da 20di euro all’tramite il Fondo europeo per la pace (EPF). Questo fondo, nato nel 2021, è usato dalper fornire supporto militare a Paesi terzi e nel caso dell’si inserisce in un più ampio progetto di sostegno allo Stato nordafricano. A marzo 2024, Il Cairo e Bruxelles hanno firmato un’intesa nell’ambito del partenariato strategico che permetterà alla controparte egiziana di ricevere 7,4 miliardi di euro sotto forma di sovvenzioni e prestiti fino al 2027. Gli ambiti di intervento dell’accordo sono vari e spaziano da misure per la ripresa economica e la stabilità energetica fino al controllo dell’immigrazione e del territorio. Il pacchetto di aiuti militari approvato a novembre servirà proprio a sostenere le forze armate egiziane a“la sicurezza nazionale e la stabilità dell’”.