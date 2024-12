Ilgiorno.it - Lissone battezza i presepi nei quartieri. A Biassono caccia al tesoro natalizia

Allestite nelle piazze e nelle strade, ispirate al tema “Natale. seme di speranza“. Da oggi la città si trasforma in presepe, con il battesimo delle natività realizzate sul territorio da associazioni, oratori e gruppi rionali per abbellire i luoghi in vista del Natale e per rinverdire per il 36esimo anno la tradizione di “Città Presepe“. Stamattina la manifestazione entrerà nel vivo con l’inaugurazione delle natività create in spazi pubblici: alle 10.45 saranno simbolicamente inaugurati iallestiti alla chiesa del Sacro Cuore, in via del Concilio, nel quartiere Da là dal punt, e in piazza Giovanni XXIII, davanti alla chiesa prepositurale. Sempre da oggi e fino al 6 gennaio nelle sale espositive di Palazzo Terragni si potrà poi ammirare la “Mostra deiArtistici“, affiancata dai lavori creati durante il laboratorio di falegnameria artistica “Natalemanuale“ condotto dallo scultore Tommaso Letteriello.