Ilnapolista.it - “Le scorciatoie non esistono” è una frase che andrebbe scolpita nel cielo di Napoli

“Lenon” è il manifesto dell’anti-retorica. Sembra assurdo, siamo in pieno Duemila eppure il luogo comune ha radici complesse da estirpare. Il Dna di un territorio è sempre lì. Del resto basta dare uno sguardo alla tanto acclamataturistica. Funziona, e va benissimo. Ma quel cheha messo in vendita è il luogo comune. Il folklore. Quello tira. Quello piace. Vengono a vedere la presunta diversità antropologica. Lla tradizione è un’altra cosa, c’è anche quella ma è un’altra cosa. Di un luogo comune finisci per prenderti tutto. E succede quindi che nell’anno 2024 debba essere un allenatore di calcio a pronunciare unache qui assume una sua centralità: “lenon”.È dal primo giorno che Antonio Conte utilizza un lessico improntato al realismo e alla razionalità.