Justcalcio.com - La vittoria del Villa è un grande momento per il Forest, dice Nuno

Leggi su Justcalcio.com

Abbiamo tradotto per voi questo articolo:Espirito Santo ritiene che lain rimonta del Nottinghamsull’Aston– che li ha portati tra le prime quattro della Premier League – sia stato un risultato importante.Ilsembrava destinato a essere scavalcato daquando il colpo di testa di Jhon Duran nel secondo tempo ha portato gli uomini di Unai Emery in vantaggio al City Ground, ma due gol nel finale hanno ribaltato la partita.Nikola Milenkovic ha pareggiato con un potente colpo di testa all’87’, poi il sostituto Anthony Elanga è andato a segno al 94? consegnando altre punti enormi.Ora sono al quarto posto in classifica in vista dello scontro tra Manchester City e Manchester United domenica.Con 28 punti in 16 partite, hanno iniziato al meglio una stagione nella massima serie dal 1994-95, quando avevano lo stesso numero in questa fase e finirono terzi.