Justcalcio.com - Juventus, Danilo: “Fischi a Vlahovic? Siamo tutti esseri umani e anche noi sbagliamo”|Serie A

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-15 00:57:00 Calciomercato.com riporta quanto segue:: “noi sbagliamo”Serie A Calciomercato.com Home: “noi sbagliamo” AFP or licensors Dopo il pareggio trae Venezia, il capitano dei bianconeriha parlato ai microfono di Sky Sport. Di seguito le sue dichiarazioni: IL MOMENTO – “Il calcio in questo momento è questo. Se in una prestazione buona o meno buon rimani li possono succedere queste cose.