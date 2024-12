Movieplayer.it - Jamie Foxx colpito da un bicchiere durante i festeggiamenti del suo compleanno

stava festeggiando il suo 57°in un ristorante di Beverly Hills quando è rimasto coinvolto in un incidente. Non c'è pace per. A un anno di distanza dal suo recupero dopo l'ictus, iper il 57°dell'attore sono stati interrotti venerdì, quando ha dovuto ricevere dei punti di sutura. Il premio Oscar stava festeggiando il suoal ristorante Mr. Chow di Beverly Hills, quando,un alterco fisico, qualcuno da un altro tavolo gli ha lanciato un, colpendolo alla bocca, secondo quanto dichiarato dal suo pubblicista. La polizia è stata chiamata dopo l'incidente. Cosa è successo "stava cenando per il suoquando qualcuno da un altro tavolo gli ha .