Unlimitednews.it - Inzaghi “Lazio da scudetto, per me una partita diversa dalle altre”

Leggi su Unlimitednews.it

APPIANO GENTILE (ITALPRESS) – Quella contro ladi domani sera all’Olimpico “sarà senz’altro unacomplicata: affrontiamo un’avversaria che ha vinto 16 partite su 22 ufficiali e che anche quando non ha vinto ha giocato delle ottime gare. Sarà un impegno difficile che dovremo interpretare nel migliore dei modi”. Così Simone, ai microfoni di Inter Tv, si avvicina alla sfida contro la sua ex squadra, unache è in grande periodo di forma. “Bisogna dar merito a tutti quanti, penso alla società e all’allenatore – dice -. Baroni sta facendo grandissime cose, la squadra è organizzata e i calciatori stanno giocando un ottimo calcio, con un’ottima proposta di gioco: questo è giusto che venga evidenziato da tutti noi”. Dopo unadi Champions League non è mai facile recuperare energie fisiche e mentali.