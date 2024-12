Nerdpool.it - Il nuovo aggiornamento di Dragon Ball: Sparking! Zero è online

Leggi su Nerdpool.it

ha unche rende il gioco ancora più divertente! La modalità Multiplayer in locale, in particolare, è sotto i riflettori: i giocatori possono ora divertirsi con i propri amici in locale in tutte le mappe disponibili nel gioco, permettendo di scegliere i propri ambienti preferiti senza restrizioni.Inoltre, sono stati aggiunti alcuni miglioramenti e bilanciamenti che portano benefici all’interfaccia utente e al gameplay. Di seguito, i più significativi:Tutti gli stage sono disponibili nelle sfide offline;Si può saltare l’intro delle battaglie in modalità versus, Ranked e locale;Aggiunta la possibilità di nascondere la composizione del nostro team ai nostri avversari;La camera può essere avvicinata;Migliorate performance e facilità di utilizzo.