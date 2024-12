Formiche.net - Il Libano punta sull’Italia per la crisi a Gaza (e anche per Damasco)

Un doppio elogio quello che il primo ministro del, Najib Mikati, ha fatto nella sua visita a Palazzo Chigi e ad Atreju: il primo rivolto alla premier (“Cara Giorgia stai facendo un gran lavoro e stai costruendo rapporti davvero buoni e stretti con il mio Paese”), e il secondo che vale come riconoscimento dell’importanza del ruolo dell’Italia nella missione Unifil. Non è solo una relazione istituzionale quella che si sta rafforzando progressivamente tra Italia e, dal momento che il Paese dei cedri e Roma hanno un fil rouge che li lega: gli estremi del Mediterraneo, la presenza italiana in Unifil, il ruolo di cerniera a oriente che si lega alle ambizioni del Piano Mattei, la volontà italiana di contribuire alla stabilizzazione e alla tenuta del cessate il fuoco.Qui RomaL’Italia rivendica due elementi: l’impegno a favore del “silenzio” da imporre alla armi in quel fazzoletto di terra e il contributo complessivo offerto dal contingente presso la missione Unifil e presso il comando del Comitato Tecnico-Militare per il, che ha un obiettivo altamente gravoso, come quello di coordinare il sostegno internazionale alle Forze Armate Libanesi (temi ribaditidal ministro della difesa Guido Crosetto, nel suo recente viaggio in).