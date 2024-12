.com - I Pinguini Tattici Nucleari in testa alla classifica degli album e dei singoli

dominano lasettimanale della FIMI, sono in vetta sia con l’Hello World che con il singolo IslandaStraordinario successo per iche debuttano al primo posto dellaFIMI/GfK Italiapiù venduti della settimana, al primo posto delladei CD, Vinili & Musicassette con il nuovoHello World (Epic\Sony Music Italy) e che conquistano la vetta delladeicon Islanda.Dopo il successo di Romantico ma muori – la più alta nuova entrata in radio dell’anno, ai vertici di tutte le classifiche e già certificato Disco di Platino – e di Islanda, che è stabile#1 posizione della Top 50 Italia di Spotify e in top 3 dellaAirPlay Radio, questo è un nuovo incredibile traguardo per la band dei record capace di abbracciare intere generazioni e di mantenere, ormai da anni, un posto di primo piano nel panorama italiano e in tutte le classifiche.