L’esperienza del Foglio AI raccontata da due filosofi

“Tu ci credi?” La domanda è secca, e non ha bisogno di essere spiegata. I duesono seduti in un bar del centro, con i telefoni spenti e i cappotti ancora addosso. Si sono dati appuntamento per parlare dell’esperimento delAI, ma come sempre finiscono per parlare di tutt’altro. Di Heidegger, di ChatGPT, del ruolo del giornalismo, del futuro delle umanità alfabetizzate. “A cosa dovrei credere, esattamente?” “All’idea che una macchina possa scrivere. Non comporre testi, non mettere insieme frasi corrette, non produrre senso. Dico scrivere. Pensare per iscritto. Partecipare a una cultura”. “Ci credo, risponde l’altro, ma con delle condizioni. Credo che quello che stiamo vedendo – e che ilha messo in scena in modo coraggioso – sia qualcosa di nuovo, non solo tecnologicamente, macamente.