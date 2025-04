La rete degli aiuti Mille accolti in un anno In inverno 360 accessi

Mille persone accolte ogni anno, 700 posti disponibili lungo i 12 mesi e 160 durante l'inverno, con circa 360 accessi registrati solo nell'ultimo piano freddo. Sono i numeri del sistema di accoglienza per senza dimora a Firenze, un modello costruito dal Comune insieme al Terzo settore che coinvolge strutture, servizi sociosanitari, unità di strada e presidi notturni in tutti i quartieri della città. Il cuore del sistema resta l'Albergo Popolare di via della Chiesa, che proprio quest'anno compie 120 anni: 230 posti letto gestiti in coprogettazione con la cooperativa Di Vittorio, storicamente per uomini ma da quest'anno aperto anche a un piccolo gruppo di donne, accolte in stanze singole o doppie con servizi dedicati. Accanto a questo presidio, ci sono le strutture convenzionate, come San Paolino, il Fuligno e Slataper, che ospitano persone fragili, donne sole o con minori.

La rete degli aiuti. Mille accolti in un anno. In inverno 360 accessi - La rete dell’accoglienza fiorentina si completa con il centro diurno La Fenice, la mensa Caritas di via Baracca, il servizio doccia a Cascine del Riccio, l’Ambulatorio Stenone in via del Leone, e ... (msn.com)