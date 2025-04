Clochard morti in piazza Tasso Le ultime ore di Marco e Ciro Giallo sulle cause doppia autopsia

morti a poche ore di distanza l’uno dall’altro. Marco la mattina. Ciro la sera prima. Se ne sono andati da invisibili, sotto gli occhi di tutti. Marco Amaranto, 58 anni, fiorentino adottato, era un senzatetto. Come lo era Ciro Abbate, 63 anni originario di Napoli, conosciuto da tutti nel quartiere e tra i residenti storici dell’albergo popolare cittadino. Entrambi sono morti nella centralissima piazza Tasso. A pochi metri l’uno dall’altro. Su panchine di fronte alle quali bambini e genitori passano per andare al vicino parco giochi. Il corpo di Marco è stato trovato ieri mattina alle 8 da un’infermiera fuori servizio, insospettita dalla carnagione troppo bianca dell’uomo. Ciro ha avuto un arresto cardiaco mercoledì alle 22: hanno cercato di soccorrerlo, ma all’arrivo del 118 non c’era più niente da fare. Lanazione.it - Clochard morti in piazza Tasso. Le ultime ore di Marco e Ciro. Giallo sulle cause, doppia autopsia Leggi su Lanazione.it di Pietro Mecarozzi e Rossella Conte Sonoa poche ore di distanza l’uno dall’altro.la mattina.la sera prima. Se ne sono andati da invisibili, sotto gli occhi di tutti.Amaranto, 58 anni, fiorentino adottato, era un senzatetto. Come lo eraAbbate, 63 anni originario di Napoli, conosciuto da tutti nel quartiere e tra i residenti storici dell’albergo popolare cittadino. Entrambi sononella centralissima. A pochi metri l’uno dall’altro. Su panchine di fronte alle quali bambini e genitori passano per andare al vicino parco giochi. Il corpo diè stato trovato ieri mattina alle 8 da un’infermiera fuori servizio, insospettita dalla carnagione troppo bianca dell’uomo.ha avuto un arresto cardiaco mercoledì alle 22: hanno cercato di soccorrerlo, ma all’arrivo del 118 non c’era più niente da fare.

