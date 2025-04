Trenquattresima giornata Basket Eurolega 2024 2025 | Milano si congeda con una vittoria

Trenquattresima giornata Basket Eurolega 2024/2025, ultima della regular season, Milano, già matematicamente eliminata, saluta la competizione continentale con una larga vittoria contro Baskonia(119-89) mai in partita.TRENTAQUATTRESIMA giornata Basket Eurolega 2024/2025: OLIMPIA Milano-BASKONIA 119-89vittoria in scioltezza per i campioni d'Italia che, non avendo più nulla da chiedere, salutano l'Eurolega regolando gli spagnoli del Baskonia. La gara viene subito indirizzata verso i padroni di casa che chiudono il primo quarto avanti 31-18. I baschi non reagiscono tanto da essere quasi doppiati(61-35) nel secondo quarto, prima di rientrare anche solo parzialmente in partita.Nella ripresa l'Olimpia non accelera più di tanto mantenendosi sul +21, per poi chiudere definitivamente i giochi sul 118-89.

