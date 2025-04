Tragedia a New York elicottero turistico precipita nel fiume Hudson | muore intera famiglia spagnola

elicottero è precipitato nel fiume Hudson a New York, secondo quanto riportato da diversi media statunitensi. A bordo si trovavano quattro persone, tra cui anche alcuni bambini. Giovedì 10 aprile, intorno alle 15:15, un elicottero turistico Bell 206, operato dalla compagnia New York Helicopter, è precipitato nelle acque del fiume Hudson, nei pressi del Pier 40, lungo la West Side Highway, a poca distanza da Spring Street e dall’ingresso dell’Holland Tunnel.A bordo c’erano sei persone: una famiglia di turisti spagnoli, due adulti e tre bambini, tutti deceduti, insieme al pilota, un ragazzo di 21 anni, anch’egli senza scampo. La famiglia, secondo fonti giornalistiche spagnole, proveniva dalla Catalogna ed era appena arrivata nella Grande Mela per una vacanza. Si trovavano su un volo panoramico sopra Manhattan, il classico tour fotografico tanto amato dai turisti, per ammirare dall’alto la Statua della Libertà, il fiume, i grattacieli. Metropolitanmagazine.it - Tragedia a New York, elicottero turistico precipita nel fiume Hudson: muore intera famiglia spagnola Leggi su Metropolitanmagazine.it Unto nela New, secondo quanto riportato da diversi media statunitensi. A bordo si trovavano quattro persone, tra cui anche alcuni bambini. Giovedì 10 aprile, intorno alle 15:15, unBell 206, operato dalla compagnia NewHelicopter, èto nelle acque del, nei pressi del Pier 40, lungo la West Side Highway, a poca distanza da Spring Street e dall’ingresso dell’Holland Tunnel.A bordo c’erano sei persone: unadi turisti spagnoli, due adulti e tre bambini, tutti deceduti, insieme al pilota, un ragazzo di 21 anni, anch’egli senza scampo. La, secondo fonti giornalistiche spagnole, proveniva dalla Catalogna ed era appena arrivata nella Grande Mela per una vacanza. Si trovavano su un volo panoramico sopra Manhattan, il classico tour fotografico tanto amato dai turisti, per ammirare dall’alto la Statua della Libertà, il, i grattacieli.

