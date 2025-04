Finti tecnici alla porta Ma i pensionati non cadono in trappola

tecnici di una fantomatica società di servizi idrici. Ieri tutto è saltato e i raggiratori di “professione“ sono stati costretti alla fuga a bordo di una vettura di colore scuro posteggiata poco distante, forse con a bordo un complice. L’allarme è infatti scattato perchè le vittime non ci sono cascate ed hanno chiamato il 112: i carabinieri e la polizia locale si sono messi subito sulle loro calcagna. Sempre in mattinata, una donna “manolesta“ ha cercato di uscire dal negozio JD del centro commerciale di San Rocco al Porto con diversa merce trafugata dagli scaffali: ma “inseguita“ da un addetto, la ladruncola ha dovuto giocoforza lasciare la refurtiva e completare la fuga. Ilgiorno.it - Finti tecnici alla porta. Ma i pensionati non cadono in trappola Leggi su Ilgiorno.it Tentano una truffa in casa di anziani per cercare di derubarli di soldi e preziosi ma il colpo fallisce. L’episodio è avvenuto ieri attorno alle 9.30 in via De Gaspari al rione Villaggio San Biagio a Codogno: i malviventi erano presumibilmente due e hanno cercato di compiere il classico raggiro fingendosidi una fantomatica società di servizi idrici. Ieri tutto è saltato e i raggiratori di “professione“ sono stati costrettifuga a bordo di una vettura di colore scuro posteggiata poco distante, forse con a bordo un complice. L’rme è infatti scattato perchè le vittime non ci sono cascate ed hanno chiamato il 112: i carabinieri e la polizia locale si sono messi subito sulle loro calcagna. Sempre in mattinata, una donna “manolesta“ ha cercato di uscire dal negozio JD del centro commerciale di San Rocco al Porto con diversa merce trafugata dagli scaffali: ma “inseguita“ da un addetto, la ladruncola ha dovuto giocoforza lasciare la refurtiva e completare la fuga.

Altri truffatori che bussano alla porta: raggirati pensionati a Cantù e Cernobbio, via con contanti ed oro. Codogno, tre falsi tecnici dell'acqua raggirano due pensionati e gli rubano mille euro. Truffe agli anziani in aumento: i consigli di ANAP e Carabinieri per non cadere nel raggiro. Falsi rider che rapinano anziani. La truffa della consegna a domicilio. La polizia incontra i pensionati: «Attenzione alla truffa del 'finto maresciallo'. Al minimo dubbio chiamate il 112 Nue». MAZZE' - Falsi tecnici dell'acquedotto in azione, nonnino coraggioso li mette in fuga. Ne parlano su altre fonti

Finti tecnici alla porta. Ma i pensionati non cadono in trappola - Tentano una truffa in casa di anziani per cercare di derubarli di soldi e preziosi ma il colpo fallisce. L’episodio è avvenuto ieri attorno alle 9.30 in via De Gaspari al rione Villaggio San Biagio a ... (msn.com)

Pensionata raggirata da finti tecnici - si sono presentati alla porta della 82enne i tre finti tecnici, riusciti a entrare con il pretesto di un controllo ai termosifoni. La pensionata era da sola in casa e gli abili truffatori sono ... (ilgiorno.it)

Finti tecnici alla porta: doppia truffa in poche ore - I malviventi hanno finto di essere incaricati di gas e acqua. I due pensionati che li hanno fatti entrare sono stati derubati Truffati due anziani, nella mattinata di oggi, mercoledì 15 gennaio ... (prealpina.it)