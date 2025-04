Liberoquotidiano.it - Immigrazione e crimine, il legame spiegato da questi numeri

Che il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi difendesse i provvedimenti del governo in materia di sicurezza e ne sottolineasse l'importanza era per molti versi scontato. E dunque non hanno sorpreso nessuno le parole (a mio avviso totalmente condivisibili) del titolare del Viminale a sostegno del decreto legge varato la scorsa settimana. In quel vagone sono entrate diverse norme assai significative: in materia di contrasto al terrorismo e alla criminalità organizzata, a favore del personale del comparto sicurezza, e soprattutto maggiori garanzie sul tema scottante della tutela legale degli agenti. Ecco: questo è un punto che merita un'attenzione speciale. Si fa presto – nei talk show o nei notiziari – a liquidare come “atto dovuto” l'apertura di un'indagine a carico di un poliziotto o di un carabiniere.