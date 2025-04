Con i dazi le telecomunicazioni rischiano di vedersela peggio del previsto

Wired.it - Con i dazi le telecomunicazioni rischiano di vedersela peggio del previsto Leggi su Wired.it Per apparati di rete, server, software e una lunga lista di dispositivi i costi potrebbero impennarsi. Torneranno protagoniste le tecnologie cinesi?

