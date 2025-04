Vanityfair.it - Verceia è il paese d’Italia con più donatori di organi. Il sindaco: «Siamo una piccola comunità in cui il senso di fratellanza e generosità è molto alto. Promuoviamo campagne basiche, ma centrano l'obiettivo»

Leggi su Vanityfair.it

Nella Giornata Nazionale per la donazione die tessuti parla Alessio Della Bitta, primo cittadino del piccolo comune in provincia di Sondrio, che nel 2024 è risultato il più generoso d'Italia in tema di donazioni