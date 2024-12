Quotidiano.net - Giubileo 2025, non solo Roma: fondi e investimenti per i luoghi di culto in Italia. Le città interessate

Leggi su Quotidiano.net

, 15 dicembre 2024 – In vista delsono ancora molti i lavori in corso che stanno interessando ledine, con la Capitale a farla da padrona. Molti i soldi sul tavolo, sia per quanto riguarda gliin corso suidiche per i possibili introiti che potrebbero arrivare dai pellegrini in visita., come detto, è il centro nevralgico dell’intera manifestazione, constimati per un valore complessivo di 4.306 milioni di euro di cui: - 1.767 milioni di euro digiubilari; - 2.539 milioni di euro di altri finanziamenti già disponibili, 500 milioni dei quali finanziati dal Pnrr per il programma Caput Mundi. I progetti e i cantieri in corso sono oltre 600 e interessano principalmente la viabilità e le infrastrutture ferroviarie e metropolitane.