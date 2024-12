Lanazione.it - ’Edera Fest’ al Parc. Tra cultura e musica guardando al sociale

Leggi su Lanazione.it

Reportage, documentari, eventi e iniziativeli. Edera Rivista si arrampica e si insinua in ogni spazio possa fiorire, quindi ovunque. Sempre in modo fresco, curioso e frizzante, degno della gioventù che accomuna redattori e collaboratori. Quest’anno, per spegnere le sue otto candeline, ha scelto come teatro della seconda edizione diil luogo dove ha messo radici, il(piazzale delle Cascine, 7, Firenze). Una giornata ricca di stimoli tra, market e attività interattive a ingresso gratuito, realizzata con il contributo del Consiglio regionale della Toscana. In un ambiente amichevole e informale, senza inutili fronzoli, sono nati talk e chiacchierate interessanti con ospiti come Chiara Piotto di SkyTg24; il fotografo, regista ed esploratore Luca Bracali; il giornalista e regista Valerio Nicolosi; il gruppo Piantando; il cavaliere della Repubblica Mattia Villardita.