Calciomercato.it - Dorgu show: rigore e autogol, Conte osserva. Oltre 30 milioni per prenderlo subito

Le ultime sul giocatore del Lecce, protagonista nel match contro il Monza: il Napolie fa il tifo per i salentiniIl conto alla rovescia per l’addio al Lecce è davvero cominciato, Patrickè ormai pronto ad approdare in una grande squadra.30per(LaPresse) – Calciomercato.itIn Salento lo sanno davvero tutti, che per l’esterno danese è solo questione di tempo. Andrà capito se il giocatore potrà salutare i giallorossi già a gennaio o se lo farà a fine stagione. Per farlo, chiaramente, servirà una classifica davvero tranquilla del Lecce, che non vuole correre rischi, privandosi a campionato in corso del suo talento più pure. Un talento, capace di giocare praticamente ovunque sulla fascia.Calciomercato Napoli,torna terzino: i segnali da LecceOggi nel match contro il Monza, Marco Giampaolo, un po’ a sorpresa, ha deciso di far giocarecome terzino sinistro.