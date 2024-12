Secoloditalia.it - Da Lupi a Tajani ad Atreju centrodestra più unito che mai. Del Debbio strappa applausi e sorrisi

Il sole romano illumina l’ultima giornata di, mentre nella sala Cristoforo Colombo al Circo Massimo le voci della politica di destra scaldano la platea. Galeazzo Bignami, fresco capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, punge sardonico l’opposizione: «Dobbiamo dire grazie anche a loro. I loro fallimenti ci ricordano i nostri successi. Dicevano che con questo governo lo spread sarebbe schizzato, e oggi è poco sopra i 100. Gridavano al crollo dell’occupazione, ma siamo ai massimi storici nella Repubblica. E Landini? Sciopera perché l’unico posto di lavoro a rischio è il suo. Un governo che ottiene questi risultati lo mette in difficoltà».Malan: “, il luogo del confronto anche con chi non la pensa come noi”Uno spartito non dissimile da quello di Lucio Malan. «Non sono i giudici a fare il gioco della sinistra – premette il presidente dei senatori FdI – è la sinistra a fare il gioco dei magistrati politicizzati», afferma con forza.