Iodonna.it - Come previsto dalle passerelle Fall 2024 di Gucci, Erdem e N21, lo stile vincente per la notte di Capodanno è in nero con dettagli sparkling. Sia sugli abiti che sugli accessori

Leggi su Iodonna.it

Da sempre simbolo di eleganza e raffinatezza, in vista delle festivitàil look insi arricchisce dibrillanti. Dando vita a creazioni indimenticabili, perfette per celebrare con classe. Perché l’abitoper, unisce più di ogni altro il fascino della classicità con l’energia di cristalli, perline e paillettes. Lustrini e paillettes per scintillare a: look a cui ispirarsi X Lussuosa e minimalista, questa combinazione esalta gliscuri, che si fanno più audaci e sofisticati grazie a giochi di luci e ombre.