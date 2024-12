Sport.quotidiano.net - Bologna-Fiorentina 1-0: Odgaard fa gioire Italiano, il derby dell'Appenino è rossoblù

, 15 dicembre 2024 – Ilfa suo il’Appennino, con Vincenzoche batte una fetta del suo passato al termine di due settimane che hanno messo ie il loro allenatore di fronte al proprio recente passato. La decideche si fa trovare pronto di piattone per battere De Gea ma nel complesso è unarrembante che trova in Dominguez una spina nel fianco per la Viola e in Castro un uomo di rifinitura., le fotoa partita Bene anche il centrocampo con Freuler instancabile e Ferguson che risponde presente dalla panchina. In un Dall’Ara sferzato da temperature invernali e ovattato dalla nebbia a riscaldare l’ambiente nel pre-partita ci pensano i tifosi, con cori e sfottò da entrambe le parti che accendono ancor primae due squadre l’atmosfera di questo’Appennino.