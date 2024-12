Bergamonews.it - Assegnato il premio “Il Cavaliere Giallo” per la migliore sceneggiatura al cortometraggio “Ti voglio bene”

Bergamo. Davide Procopio e Matheo Heredia Gambetta con “Ti” vincono il“Il”, concorso promosso e organizzato dall’omonima associazione culturale al fine di valorizzare i giovani talenti della scrittura cinematografica. Ventidue le candidature pervenute da tutta Italia per l’ottava edizione: “Anche quest’anno abbiamo ricevuto sceneggiature di alto livello – sottolinea la presidente Maria Teresa Azzola – Ciò dimostra quanto sia importante sostenere il talento di autori emergenti e di stimolarne la creatività con iniziative che concretamente supportano le giovani generazioni”.Ilnoir “Ti”, firmato da Davide Procopio, 24 anni di Rho e Matheo Heredia Gambetta, 27 anni, di Lavagna, in un corto ambientato in automobile racconta la manipolazione dei rapporti tossici su più livelli: quelli familiari e tra colleghi.