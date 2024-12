Dilei.it - Amici, pagelle della dodicesima puntata: cosa è successo domenica 15 dicembre

Ladidi15è stata, come al solito, colma di emozioni. Il talent di Maria De Filippi ha proposto una sfida delicata, una difficile decisione da parte di Zerbi, un provvedimento disciplinare e soprattutto un ospite d’eccezione. Spazio a TrigNO contro Matteo. Occhi puntati però principalmente su Sting che, così come Giordana Angi, si è esibito nel celebre studio Mediaset. Per quanto riguarda i giudici delle gare di canto e ballo, invece, le scelte sono ricadute su Raimondo Todaro, i Ricchi e Poveri e Alex Britti.Sting ad, standing ovation. Voto: 10Considerando il valore dell’ospite musicale presente in questadi, non si parte con le sfide ma con un’esibizione. Spazio a Sting, affiancato da Giordana Angi. Il pubblico reagisce in maniera comprensibilmente entusiasta, accogliendo l’ex Police con una standing ovation.