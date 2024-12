Davidemaggio.it - Amici 24, diretta dodicesima puntata

Anticipazionidi domenica 15 dicembre 2024Maria De Filippi conduce su Canale 5 ladi24, registrata giovedì.Durante lo speciale, TrigNO ha affrontato la sfida, giudicata da Sara Andreani, contro un nuovo aspirante allievo ed è riuscito a riconfermare il suo banco. Rudy Zerbi ha deciso invece di sostituire Ilan con Jacopo Sol. Ilan non è stato eliminato ed è entrato a far parte della squadra di Anna Pettinelli.La gara di canto è stata giudicata dai Ricchi e Poveri – che hanno cantato il singolo Il natale degli Angeli – e da Alex Britti. A finire in sfida è stata Chiamamifaro, ultima della classifica guidata da Antonia. Per il ballo, invece, il giudice esterno è stato Raimondo Todaro, ex professore del programma. In questo caso, a finire in sfida è stato Alessio, in una gara che ha visto invece Chiara in prima posizione.