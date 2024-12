Ilrestodelcarlino.it - Un fine settimana prenatalizio tra risate e teatro dialettale

Sarà una tutto. Partiamo dalla Scuola nazionale di improvvisazione teatrale ‘Vicolo Cechov’, che oggi 14 dicembre alle 21 presso il CineManzoni proporrà ‘Jingle Jam - The Xmas Big Show’, storie a tema natalizio tutte molto divertenti, interpretate da: Roberto Rotondo, Fabio Astolfi, Laura Marziali, Davide Colapicchioni e le improvvisatrici della scuola. Spiega Laura Daphne Marziali, responsabile di Vicolo Cechov: "Saranno tante le sorprese sul palco e ci saranno regali anche per il pubblico". Info 327-8517131. Domani alle 17,30 all’Alaleona ‘Rraccaiture’, ovvero la sezione giovanile del gruppo folkloristico ‘Montejorgio Cacionà’ che proporrà a suo modo una rivisitazione delle tradizioni montegiorgesi. Quasi 70 bambini montegiorgesi, dalle varie frazioni, tra i 6 e i 16 anni, porteranno in scena uno spettacolo in stile Cacionà senior.