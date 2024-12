Zonawrestling.net - TNA: Jordynne Grace risponde a Tessa Blanchard dopo il suo match

Leggi su Zonawrestling.net

In esclusiva sul proprio account X, la TNA mostra un video backstage in cui possiamo vedere unaletteralmente furiosa.“The Jaggernaut” ha risposto alle recenti parole diil ritorno di quest’ultima.“, hai scelto di attaccare me per risolvere non so quale problema, ma devi sapere che molte cose sono cambiate qui, tante cose sono cambiate dal giorno in cui hai abbandonato tutti e capirai ben presto di aver scelto la persona sbagliata. Ti farò tornare da dove c**** sei venuta.”EXCLUSIVE: @speaks after being blindsided by! Watch #TNAFinalResolution NOW on TNA+: pic.twitter.com/1kvqClfkHp— TNA Wrestling (@ThisIsTNA) December 14, 2024 Parole forti della tre volte Knockouts World Champion che ora, tra Rosemary e, non cerca altro che vendetta.