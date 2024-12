Ilgiorno.it - Sermide e Felonica, la stufa funziona male: gravissima una 46enne intossicata da monossido

(Mantova), 14 dicembre 2024 –intossicazione dadi carbonio in un’abitazione del Mantovano: in fin di vita una. Poco dopo le 23 di venerdì sera, a, il 118 è intervenuto insieme ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri Stazione, in un’abitazione in via Curtatone e Montanara, perché un uomo ha trovato la moglie priva di sensi in bagno. L’uomo, classe 1976, ha raccontato che sua moglie, classe 1978, si era recata in bagno a fare la doccia. Ma poiché non rispondeva alle domande, era salito al piano superiore per vedere cosa fosse successo e l’ha trovata esanime. Il malore è attribuito al probabile malmento di unaa legna che si trova al piano superiore dell’abitazione. La donna è stata soccorsa e trasportata in codice rosso all’ospedale di Mantova.