Oasport.it - Sci alpino, De Aliprandini sorride: “Nella seconda manche ho attaccato, importante la terza top10”

Gigante pazzo per le condizioni meteo a Val d’Isere, in Francia, ma lo svizzero Marco Odermatt riesce a spuntarla per appena 0?08 sull’austriaco Patrick Feurstein, secondo, e per 0?12 sull’altro austriaco Stefan Brennstein, mentre in casa Italia arrivano le rimonte degli azzurri: sesto Luca Dea 0?39 (era 15°), 13° Giovanni Borsotti (era 27°) a 0?99, 24° Hannes Zingerle (era 26°) a 1?76.Luca Deha analizzato la gara al sito federale: “Sono contento dell’atteggiamento che ho messo, una bella, sono contento. E’aver raccolto un’altra top ten, lain stagione“.Le modifiche attuate: “prima non ero arrabbiato, ma ho pensato troppo a curare la linea.sono riuscito ad andare sempre all’attacco, in condizioni molto difficili sia per la visibilità sia per la pista, che si era un po’ rovinata“.