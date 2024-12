Sport.quotidiano.net - Samb-Fermana: Palladini cerca la quinta vittoria consecutiva per la promozione in Serie C

Sarà la rifinitura di questa mattina a sciogliere gli ultimi dubbi ad Ottaviosulla formazione che domani affronterà la. L’obiettivo è sempre lo stesso e cioè continuare nelladi vittorie consecutive. Dopo il poker calato a Termoli i rossoblù puntano al quinto successo di fila per provare ad allontanare ancora di più le dirette concorrenti allainC o almeno mantenere inalterate le distanze. La, però, non verrà a San Benedetto per vestire l’abito dell’agnello da sacrificare, ma nonostante una classifica deficitaria (i canarini sono al penultimo posto in classifica), l’undici di Bolzan farà di tutto per rendere difficile la vita alla capolista. Ma Eusepi e compagni non dovranno commettere l’errore di domenica scorsa e cioè non affrontare subito l’avversario con la dovuta determinazione.