Iltempo.it - "Per chi ha onorato l'Italia nel mondo": Tajani riceve il premio "Minatore d'oro"

Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio, ha ricevuto oggi ild'oro» durante una cerimonia organizzata dal Comune di Motta San Giovanni (RC) per ricordare il sacrificio dei minatori di questo territorio che, emigrati all'estero, hanno perso la vita svolgendo il proprio lavoro. Lo rende noto la Farnesina. «Ringrazio il sindaco Verduci e la comunità di Motta San Giovanni per questoche mi emoziona molto. È un segno del fortissimo legame tra il nostro presente e il nostro passato, un riconoscimento che prima di tutto va ai tanti lavoratori che hannol'nel», ha dichiaratoa margine della cerimonia. Il ministro ha altresì ribadito come «le tragedie dell'emigrazionena non possono e non devono essere dimenticate.