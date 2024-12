Quifinanza.it - Pensione non dovuta, gli eredi non devono risarcire Inps: la sentenza

Leggi su Quifinanza.it

Basta dare un’occhiata alle pagine del sito web ufficiale di, per rendersi conto della pluralità di servizi che l’istituto offre a cittadini, lavoratori e pensionati. Per legge, questo ente pubblico assicura supporto economico alle persone più fragili, garantisce le prestazioni previdenziali e di sostegno al reddito – in caso di sosdel rapporto lavorativo – e versa indennità previste in specifici casi.Proprio quest’ultima attività è recentemente finita nel mirino dei giudici, in una causa che sicuramente offre alcuni spunti di riflessione e suggerisce che glisono comunque tutelati, anche di fronte alle pretese risarcitorie distesso. In particolare la Corte dei conti ha recentemente stabilito che, in alcune circostanze, se una persona anziana – poi deceduta – percepisce più soldi di quelli dovuti dall’istituto, glinon saranno gravati dall’obbligo diquest’ultimo.