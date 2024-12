Riminitoday.it - Nuovi cestini per contrastare il conferimento improprio dei rifiuti

Leggi su Riminitoday.it

Si è conclusa in questi giorni a Misano Adriatico l’installazione di 25stradali in polietilene, progettati per disincentivarne l’usoe promuovere il decoro della città balneare. Le caratteristiche del materiale lo rendono adatto ad ogni situazione climatica, resistente ai.