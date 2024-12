Oasport.it - Nuoto, Michele Busa ai piedi del podio nella finale mondiale dei 100 farfalla in vasca corta. Noè Ponti oro e record

Leggi su Oasport.it

100 delfino roventi in questi Mondiali 2024 diin. Dopo lafemminile con ildel mondo firmato dalla solita Gretchen Walsh, lo svizzero Noéha voluto seguire l’esempio dell’americana e ribadire la propria superiorità allo stesso modo. Super l’elvetico nell’atto conclusivo, con il nuovodel mondo di 47.71, andando a togliere il primato a un certo Caeleb Dressel (47.78).Un super crono, frutto di una prestazione straordinaria per distribuzione, con un’ultimaletteralmente volata. Niente da fare per il francese Maxime Grousset che si è dovuto inchinare alla verve dello scatenato rossocrociato. Per il transalpino, dunque, un argento in 48.57 a precedere l’australiano Matthew Temple (48.71).Un atto conclusivo su livelli eccelsi e in cuiha siglato il terzo primato personale alla terza gara, in 49.