Mister Movie | Owen Wilson si unisce a Matt Rife nella commedia vietata ai minori Rolling Loud

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.e il comicosaranno i protagonisti di, unaaidiretta da Jeremy Garelick, noto per aver diretto Murder Mystery 2. Il film sarà ambientato durante il celebre festival musicale omonimo, che quest’anno celebra il suo decimo anniversario a Miami. Le riprese inizieranno proprio durante il festival, garantendo un tocco autentico alla produzione.Un nuovo progetto dal regista di Murder Mystery 2Garelick dirigerà il film attraverso la sua compagnia American High, in collaborazione con Live Nation Productions. Tra i produttori figurano anche Will Phelps, Stella Bulochnikov e Jolene.La trama diIl film prende spunto da una storia vera e segue un padre iperprotettivo, interpretato da, che prende una decisione sbagliata: far entrare di nascosto il figlio tredicenne al più grande festival hip-hop del mondo.