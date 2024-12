Sport.quotidiano.net - Mister Bisoli dà la carica al Brescia: “Voglio che la squadra vinca”. Il match con la Carrarese fra le proteste dei tifosi

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 13 dicembre 2024 – L’avventura di Pierpaolosulla panchina delsta per iniziare nel segno di due grandi obiettivi come quello di riportare entusiasmo tra le Rondinelle, che domani alle 15 ospiteranno unada prendere con le molle, e riconquistare il pubblico che in segno di protesta entrerà al “Rigamonti” solo al 17’ del primo tempo. Il nuovobiancazzurro spiega la prima settimana di lavoro in terrana, dove è tornato da tecnico dopo l’esperienza come giocatore nel 2000/2001: “Ci siamo confrontati a lungo con i giocatori, ma anche con il presidente Cellino e il direttore Castagnini. Ho trovato un gruppo molto recettivo ed ho cercato di lavorare soprattutto sulla testa, trasmettendo pochi concetti di gioco anche perché i ragazzi sanno molto bene quello che devono fare”.